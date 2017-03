Le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l’Unité Nationale (HCRRUN), a procédé au lancement officiel des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme des réparations, le vendredi 24 mars 2017 à Lomé.

En remettant son rapport le 3 avril 2012, la Commission Vérité Justice et Réconciliation a recommandé la création d’un organe : le HCRRUN, qui se chargera de la mise en œuvre et des recommandations et du Programme de Réparation. Ce programme de réparation concerne les violences à caractères politiques survenues de 1958 à 2005 au Togo. Ainsi un montant de deux milliards a été mis à disposition du HCRRUN, par le gouvernement togolais pour l’indemnisation des victimes (2475).

Madame Awa Nana-Daboya, Présidente du HCRRUN, s’inspirant de la première phrase du préambule de la constitution togolaise et de la sourate 8 a invité la population togolaise au pardon et à la réconciliation. Elle a de ce fait insisté sur le caractère symbolique des réparations qui vont être faites. Elle a également appelé la population togolaise dans son ensemble à considérer le processus de justice transitionnelle dans lequel le pays s’est engagé et au nom duquel la CVJR a élaboré le programme de réparation que le HCRRUN est appelé à mettre en place.

En lançant les travaux, le Premier Ministre Komi Sélom Klassou, représentant le Chef de l’Etat, a rendu hommage à toutes les victimes sans distinctions d’origine géographique, ni d’appartenance ethnique, politique et religieuse emporté par l’incompréhension et l’égocentrisme individuel et collectif. Il a par ailleurs exprimé sa marque de compassion à l’endroit de ceux qui sont marqués de séquelles indélébiles de cette époque. Il a également réitéré la volonté du gouvernement togolais et son engagement à doter le HCRRUN des moyens nécessaires pour la réussite de sa mission.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence des membres de la classe politique togolaise.