Un atelier d’échanges entre chirurgiens maxillo-faciaux, stomatologistes, chirurgiens l’Oto-rhino-laryngologie (ORL), cervico-faciaux et chirurgiens-dentistes s’est déroulé sur le thème ‘approche diagnostique de la sinusite maxillaire et des cancers du sinus maxillaire’, le 23 mars 2017 à l’institut d’hygiène. Elle a permis aux praticiens d’échanger sur les principales pathologies dont la prise en charge est commune.

Les approches diagnostiques de la sinusite maxillaire et du cancer du sinus maxillaire, les cellulites, les végétations adénoïdes provoquant les proalvéolies et les halitoses ont été les thématiques qui ont suscitées des échanges entre ces spécialistes de la bouche, des dents ou des oreilles et des narines. Les débats ont été dirigés par le professeur Kpémissi, Mme Odette FAGBEGNON Sikavi, présidente de l’association des chirurgiens-dentistes du Togo et le Docteur Georges Tokofaï.

Cette rencontre a été organisée par l’Association des Chirurgiens-Dentistes du Togo (ACDT) dans le cadre de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire dont le thème 2017 est : « Dirige ta vie, dessine ta bouche ».