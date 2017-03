Les soutenances de la première promotion (2014-2016) de master en « culture de la paix et développement » de l’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC) ont démarré le mardi 28 mars 2017 dans les locaux de l’institut à Lomé.

La cérémonie de lancement a été faite par M. Guy Madjé LORENZO, Ministre togolais de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique.

Les étudiants ont exploré durant quatre semestres des thématiques qui leur ont permis d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les conflits et les mécanismes de leur résolution, gestion et prévention, le développement les aptitudes et compétences à conduire des projets liés à l’édification de la paix, etc.

Le Ministre LORENZO, en ouvrant les travaux des soutenances, a estimé que l’instauration dans la sous région du master en culture de la paix et le développement, constitue le fruit d’une nouvelle initiative à saluer. Il a invité les lauréats à faire preuve de leur prestation afin de servir d’exemple aux futures promotions.

L’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel, est une école de formation et d’intégration régionale en matière de la culture en lien avec le développement.

Cette première promotion a rassemblé 34 étudiants du Bénin, du Niger et du Togo; quatre d’entre eux sont arrivés à terme de cette session et cinq autres ont abandonné.