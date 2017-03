Le projet d’élaboration de la carte de fertilité des sols du Togo a été lancé ce lundi 27 mars 2017 à Lomé. A cette occasion l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) a réceptionné dans le cadre de la coopération Maroc-Togo entre la fondation Office Chérifien des Phosphates (OCP) et le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique (MEAH) les laboratoires, des motos et véhicules pour l’exécution du projet.

Le sol togolais n’est plus rentable depuis quelques decennies, a fait remarquer M.Kpemoua Kossi, Directeur scientifique de l’ITRA ; à cet effet le Togo et le Maroc se sont mis en partenariat, et le gouvernement togolais a envoyé des professionnels de l’agriculture pour une formation au Maroc. Le don de matériels agricoles de la Fondation Office Chérifien fait suite à cette formation au Maroc afin de permettre un bon rendement des produits agricoles au Togo.

M. Bèdibèté Bonfoh, Directeur Général de l’ITRA, cet effet a révélé que la réalisation de la carte de fertilité des sols va permettre l’introduction au Togo des technologies d’une fertilisation raisonnée, basée sur la connaissance accrue des sols et de leurs besoins en engrais.

Trois axes sont programmés pour ce projet : renforcement des capacités techniques et scientifiques des cadres du ministère ; équipement de deux laboratoires d’analyse des sols (laboratoire fixe et laboratoire mobile) enfin l’organisation d’une caravane agricole de sensibilisation.