Le Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République togolaise a organisé, avec le concours du Programme d’Appui au Secteur de la Justice (PASJ), un atelier de validation de l’annuaire des statistiques judiciaires et pénitentiaires 2015-2016, le mardi 28 mars 2017 à Lomé.

Au cours de cet atelier, les participants issus des différents services et directions dudit ministère, de l’INSEED, des différentes juridictions du pays ont eu à valider le contenu de l’annuaire et les outils de collecte pour la campagne 2016-2017. L’objectif visé est d’asseoir les bases d’un système de statistique judiciaire et pénitentiaire performant.

M. Florent Folly Mensah, Directeur des Affaires civiles, sociales et commerciales dudit ministère, représentant le Ministre à l’ouverture de la rencontre, s’est félicité de la valeur dudit document qui reprend l’essentiel de l’activité judiciaire, exercice 2015-2016 ; ces statistiques officielles donnent la cartographie de l’activité judiciaire au Togo. Aussi l’opportunité de disposer de cet annuaire permet-elle d’avoir des éléments nécessaires pour orienter la politique du gouvernement dans le secteur de la justice, a-t-il ajouté.

L’Union Européenne, partenaire officiel du programme y était présentée par M. Bouasy Bouasvan, représentant son ambassadeur.