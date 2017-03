Le Collectif des Associations de lutte contre l’Impunité au Togo (CACIT) organise du 29 au 31 mars 2017 à Lomé un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur les mécanismes nationaux et internationaux de lutte contre l’impunité.

L’ouverture des travaux s’est déroulée en présence des représentants de l’Union Européenne et de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)

Pendant trois jours les participants vont s’outiller en mécanismes juridiques de lutte contre l’impunité afin de sensibiliser les populations sur légalité des citoyens devant la loi pour un Togo meilleur.

M. Spéro Mahoule président du CACIT, dans son intervention à propos, a relevé un certain nombre d’insuffisances inhérentes à l’exercice du droit au Togo, notamment des documents adoptés mais non appliqués, des enquêtes dont les résultats n’ont pas été rendus publiques ; etc.

Selon l’intervenant si on procède à la réparation des victimes sans penser à punir ou à établir la vérité sur ce qui s’est passé, « nous pensons que nous évoluons sur des bases qui ne sont pas solides et c’est pour cela que nous tenons à lutter contre l’impunité pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui ».