L’atelier de revue régionale des activités de prise en charge médicale des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) de 2016 dans la région Lomé-commune se déroule du 29 au 30 mars 2017 au sein de ladite direction régionale.

Cette assise devrait permettre aux soixante participants d’apprécier la performance des districts, des hôpitaux et de la direction régionale de la santé Lomé-commune.

L’infection VIH est un problème de santé publique au Togo avec la prévalence de 2,5% dans la population générale selon l’enquête EDSTIII (2013-2014) et de 3,4% dans la région Lomé-commune.

Pour lutter contre cette pandémie, plusieurs interventions sont mises en œuvre dont la prise en charge médicale des PVVIH et de la co-infection VIH/TB. La direction régionale de la santé Lomé-commune dispose d’un laboratoire pour la réalisation de la charge virale, 9 laboratoires pour la réalisation des bilans de suivi biologique et de numération des CD4, 42 sites de prise en charge médicale, 40 sites de dispensation des ARV et 69 sites de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant.