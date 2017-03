Les membres de l’Association africaine de crédit rural et agricole (AFRACA), sont en atelier de validation pour la mise en place finale du Certificat Professionnel en Financement Agricole. Cette rencontre de deux jours a été ouverte le jeudi 30 mars 2017 au siège de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à Lomé.

AFRACA, en collaboration avec ses partenaires, et l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD), a décidé de réaliser une étude de faisabilité d’une formation en finance agricole rurale destinée à ses membres francophones. Cette formation se fera à l’image de celle en Kenya School of Monetary Studies pour les anglophones.

La rencontre a pour objectif de partager les principales conclusions de cette étude en vue d’échanger sur les voies et moyens qui peuvent aboutir à un meilleur programme de formation en finance agricole, basé sur l’expérience et l’expertise kenyanes.

La BOAD qui co-organise l’atelier de ce jour va abriter au terme des travaux, cette formation en Certificat Professionnel en Financement Agricole.

Le Vice-président de la BOAD, M. Bassary TOURE, a rassuré l’engagement de son institution à abriter ce Certificat et à mettre tout en œuvre pour le succès du programme. Pour lui, la conviction de la réussite de ce vaste programme trouvera en partie sa source dans le Plan Stratégique 2015-2019 de la BOAD, qui met l’accent sur le crédit rural.

Le Chef de projet, à l’Agence Française de Développement (AFD), a insisté sur le besoin de formation du système financier agricole de l’Afrique francophone. Selon lui le centre accueilli par la BOAD devrait être une référence en matière de réforme du système de financement agricole dans la zone francophone.

Le Certificat Professionnel en Financement Agricole, serait donc le fruit d’une formation qualifiante qui constituerait une véritable opportunité de partage d’expériences et de dissémination des connaissances dans le domaine de la finance agricole de façon plus efficiente à destination des membres francophones de l’AFRACA.

Cette formation qui sera destinée au renforcement de l’inclusion financière, une fois mise en œuvre, visera notamment à apporter des réponses à l’insuffisance des connaissances dans le financement et l’absence de réseau régional susceptible de promouvoir le financement du secteur agricole. Ceci permettra d’accroitre le financement agricole en Afrique de l’Ouest.

Aujourd’hui, il est à noter que les agriculteurs, et plus généralement les communautés rurales, restent encore confrontés à un accès limité aux crédits pour réaliser les investissements nécessaires à l’accroissement de la productivité agro-sylvo-pastorale et l’amélioration de la productivité. Ce programme de formation devrait apporter un ouf de soulagement à ce secteur à long terme.