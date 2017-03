Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique a officiellement reçu de l’Organisation International de la Francophonie (OIF), un important lot de biens culturels destiné aux Centres de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC), le jeudi, 30 mars 2017 à Lomé.

Ces biens composés notamment de livres variés traitant de tous les domaines de développement, des dictionnaires et ordinateurs, viennent renforcer les 11 CLAC et 35 bibliothèques existant et marquent le passage des CLAC au numérique. Ce matériel permettra désormais aux premiers bénéficiaires que sont les élèves, d’améliorer leurs travaux et ainsi, donner de bons résultats.

Selon le Ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique, M. Guy Madjé LORENZO, les 11 CLAC déjà existant ont une influence positive sur les résultats des élèves des lieux où ces CLAC sont installés. Aussi, a-t-il ajouté que ces nouvelles dotations viennent, à points nommés, renforcer la vision du gouvernement et du chef de l’Etat d’étendre le réseau à d’autres localités de sorte à mieux couvrir les besoins en bibliothèques et des CLAC au Togo.

Le Directeur par intérim du Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest de l’OIF, M. Mouhamed KONATE s’est félicité de la coopération Togo-OIF et a réaffirmé la disponibilité de l’OIF à œuvrer pour le développement au côté du Togo.