Dans le but d’atteindre son objectif fixé en 2013, la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT), a organisé une conférence de presse le vendredi 31 mars 2017 à Lomé.

En 2013, la filière s’est donnée une orientation stratégique qui édicte que la filière devra produire 200.000 tonnes de coton-graine de qualité supérieure à l’horizon 2022, avec un rendement d’au moins 1600 kg/hectare.

Pour relever ce défi, dans le cadre de la campagne 2017/2018 qui s’annonce, la NSCT lancera une grande campagne de remobilisation des producteurs sur toute l’étendue du territoire.

Le Directeur général de la NSCT monsieur Nana Adam NAFADE a indiqué que cette campagne de remobilisation sera conduite en partenariat avec les partenaires de la NSCT comme : le MAEH, la FNGPC, l’ICAT, le CTOP, avec la participation des autorités locales comme les préfets, les Honorables députés, les Chefs de canton et de Village.

Cette campagne permettra d’engager des discutions franches avec les producteurs à travers une communication décentralisée mener auprès des paysans des zones et des groupements de producteurs de coton à potentialité en culture de coton. Au moins 30 localités seront visitées par région cotonnière par les équipes constituées à cet effet.

La NSCT s’engage à être à l’écoute et au service des producteurs et à prendre toutes les mesures pour assurer aux producteurs les moyens de relever ce défi pour le bien du monde rural et du pays tout entier.