L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest de l’Unité Universitaire du Togo (UCAO-UUT) a organisé une conférence débat sous le thème «comment jouir des avantages qui s’offrent aujourd’hui aux jeunes dans un monde en évolution », le vendredi, 31 mars 2017, dans les locaux de l’Université sise à Zanguéra (une vingtaine de km au nord-est de Lomé).

Animée par l’association Recherche, Action, Prévention et Accompagnement des Addictions (RAPAA), cette conférence permettra aux étudiants de prendre conscience de l’apport que présente les études pour eux et les amener à ne pas s’adonner à la facilité, mais à cultiver l’excellence, à les décourager dans les comportements et pratiques dangereux qui mettent en péril leur réussite et leur vie.

L’animatrice principale, Mme Akoura KAMA-DJONA, vice-présidente de RAPAA, dans le développement du thème du jour, a plus axé sa présentation sur l’utilisation des drogues et leurs conséquences sur les jeunes en générale et sur les jeunes filles en particulier. Parmi ces conséquences, l’on peut citer la baisse des résultats scolaires et universitaires, l’absence notoire et abandon des élèves et étudiants, la délinquance et l’exposition au VIH/SIDA.

Elle a tout de même prodigué aux étudiants de l’UCAO-UUT, quelques conseils et comportements à suivre afin de ne porter atteinte à leur avenir.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du thème de la célébration internationale de la femme, intitulé «Les femmes dans le monde du travail en mutation : planète 50-50 d’ici 2030».