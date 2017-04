M. Bruno Poggi, président de l’université en ligne « PARETO UNIVERSITY » et son représentant au Togo, M. Blandin Akakpo, ont lancé les activités de « PARETO UNIVERSITY TOGO» (baldigianni@paretouniversity.com) le jeudi 30 mars 2017 dans un grand hôtel de Lomé.

En effet « PARETO UNIVERSITY TOGO» forme dans quatre options à savoir : le journalisme et le tourisme avec des diplômes de licence et de master ; puis l’économie et l’ingénierie informatique avec les diplômes de licence, master et doctorat (LMD). Ladite université a aussi ouverte ses portes dans les pays comme la Guinée, le Kenya, le Cameroun et le Sénégal.

Les cours y sont disponibles 24/24hr et 365/365jrs. La scolarité s’élève à 155000 FCFA par an et par étudiant. L’innovation majeure est la possibilité de suivre les cours sur son smartephone tout en étant connecté à internet. Il est possible à l’étudiant de suivre un cours autant de fois qu’il le désire car les cours sont enregistrés et disponibles sur la plate forme de l’université.

Pour s’inscrire à «PARETO UNIVERSITY TOGO», le candidat soumet un dossier de candidature composée de copie du dernier diplôme, de sa naissance, de la pièce d’identité et d’une photo récente qu’il envoie par courriel. Le dossier validé et le paiement de la scolarité donne droit à un code pour l’accès à la plate forme d’étude et un compte skype qui servira à poser des questions aux professeurs lorsqu’il ya des cours incompris.

Actuellement, l’université est en voie de signer des contrats de partenariat avec les universités de la place qui sont reconnues afin de donner un cadre de soutenance et suivi de stage pour les impétrants.