La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Togo, a célébré la journée internationale de la femme, le vendredi 31 mars 2017, à travers d’une rencontre d’échanges placée sous le thème : « les mécanismes africains de protection des droits de la femme » à Lomé.

Cette rencontre a permis de sensibiliser et d’informer les groupements des femmes, des ONG et associations sur les mécanismes de protection des droits de la femme. Aussi à amener les participants à s’approprier du protocole de Maputo et de la déclaration d’Abidjan sur l’Apatride.

M. Alilou Sam-Dja Cissé, président de la CNDH Togo, a rappelé qu’il existe deux mécanismes. Ces mécanismes sont complémentaires et veulent attirer l’attention sur la perception des citoyens sur les rôles sociaux que jouent les femmes africaines. Selon lui, cette perception doit évoluer dans l’espace et dans le temps. Ces mécanismes s’adaptent bien aux conditions de vie africaines actuellement, mais ils devront évoluer car aucun système ne peut rester statique a-t-il déclaré.

Pour M. GANI Koffi, directeur de cabinet du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, en ouvrant les travaux a déclaré que chaque année la journée de la femme offre l’occasion de faire le bilan sur la situation des femmes dans le monde et de capitaliser ainsi les dividendes des expériences passées. Il a précisé que le « thème de l’atelier nous interpelle à plus d’un titre car, nous avons souvent tendance à négliger les mécanismes régionaux et à accorder plus d’importance aux mécanismes internationaux. Pourtant, ces mécanismes africains sont mieux adaptés à nos valeurs, à nos réalités socioculturelles, voire à nos us et coutumes » a-t-il conclu.

Cette rencontre a vu la présence de la présidente du HCRRUN Madame Awa Nana Daboya et du président de la Cour Constitutionnelle M. Abdou Assouma.