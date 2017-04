Le préfet du golfe et le président de la délégation spéciale et le chef canton canton de zanguera étaient aux cotés des populations dudit canton sortis massivement pour l’opération Togo propre le samedi 1er avril 2017.

Armer de coupes- coupe, de balais et de brouette, le préfet et sa suite ont rendu propre les alentours du CEG zanguera et l’espace vert d’adidogomé.

Pour le préfet du golfe le colonel Awate HODABALO, c’est l’occasion d’inviter les populations au civisme et à la citoyenneté.