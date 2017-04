La société QNET AFRICA spécialisée dans la vente des produits en ligne a procédé au lancement de ses activités au Togo. C’était le samedi 1er avril 2017 dans un grand hôtel de Lomé.

Cette société de vente en ligne direct offre des produits de consommation et des articles de luxe divers entre autres les montres et bijoux, la technologie et les soins personnels de beauté.

Pour Elaine AISYAH ,le président de QNET AFRICA, la société propose un portefeuille de produits de haute qualité qui ont été développés pour permettre aux gens ordinaires de toutes les couches de lancer leur propre affaire à des faits minimaux.

QNET AFRICA est une société d’origine asiatique présente dans plus de 100 pays.