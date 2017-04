Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’hydraulique de la République Togolaise, en collaboration avec le Secrétariat Général des Etats de l’Afrique Caraïbes et Pacifique (ACP) et le Comité de Liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique (COLEACP), organisent du 04 au 06 avril 2017 à Lomé, des ateliers d’information et d’échanges nationaux et régionaux sur le développement des filières fruits et légumes au Togo.

La phase nationale de ces rencontres a été organisée le mardi 4 avril 2017 dans un grand hôtel à Lomé, sur la « Mise en œuvre d’un plan d’action nation pour le développement de la filière fruits et légumes togolaise ». Les travaux ont été ouverts par le Dr. Hélène Nèmè Bali, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’hydraulique de la République Togolaise, représentant son Ministre de tutelle, le Col. Ouro-Koura AGADAZI.

Il s’est agit pour les participants qui sont des délégués issus des pays de l’UEMOA, du Cap Vert, de la Guinée Conakry et de la Mauritanie, de partager leurs expériences afin d’identifier les actions prioritaires à mener en termes de renforcement de capacités, d’infrastructures et d’équipement en matière de développement sanitaire et phytosanitaire en général et particulièrement dans les filières fruits et légumes.

Plusieurs communications, en autres : Vision et cadre stratégique de la coopération intra-ACP pour le développement d’un secteur privé compétitif générant une croissance durable et inclusive… ; la vision du COLEACP pour un développement inclusif et durable de la filière fruits et légumes des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifiques ; et la politique agricole du Togo et ses grandes orientations, en particulier celle de la filières fruits et légumes et le système phytosanitaire…sont partagées.

Il a été soumis à l’appréciation des participants, les conclusions et recommandations des différentes missions sur ces deux filières et celle du contrôle et de certification phytosanitaire des végétaux et produits végétaux au Togo, dans la sous région et sur le plan international…

Le Directeur des opérations de COLEACP, a indiqué qu’il s’agit de permettre au Togo d’avoir une action transparente sur l’ensemble du système culture et l’exportation des filières fruits et légumes, sur le plan national, régional et international.

Les conclusions des travaux de cette rencontre nationale ont permis une mise en adéquation des recommandations et conclusions des deux missions d’évaluation du système national de contrôle et de certification phytosanitaire des végétaux et produits végétaux et du système nationale de renforcement des capacités sanitaire et phytosanitaire (SPS) ; une validation d’un plan d’action pour le développement de la filière fruits et légumes dans le cadre d’un système national SPS performant ; une évaluation et sécurisation des moyens humains, techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan d’action…

La deuxième phase de ces rencontres (atelier régional) sera ouverte le mercredi 05 avril 2017 à Lomé.