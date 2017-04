La phase régionale des ateliers d’informations et d’échanges sur le développement des filières fruits et légumes en Afrique de l’Ouest a été ouverte le mercredi 05 avril 2017 dans un grand hôtel à Lomé, par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’hydraulique de la République Togolaise, le Col. Ouro-Koura AGADAZI.

Les participants issus des pays de l’UEMOA, du Cap Vert, de la Guinée Conakry et de la Mauritanie, vont durant deux jours échanger sur le thème : « Ensemble au service de la performance des filières fruits et légumes ouest-africaines : De la qualité sanitaire des produits à la compétitivité sectorielle».

Les séminaristes seront sensibilisés, sur les changements du contexte réglementaire et commercial de la filière fruits et légumes afin d’identifier les investissements prioritaires en termes de ressources humaines, d’infrastructures et d’équipements pour faire face aux défis dans les secteurs fruits et légumes.

Ceci va permettre : l’amélioration du climat des affaires pour le développement du secteur privé ; le développement et le renforcement de l’entrepreneuriat et des Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ; l’amélioration de l’accès au financement des MPME; et le renforcement de la compétitivité et de l’accès des MPME aux marchés nationaux, régionaux et mondiaux.

Le Ministre, Ouro-Koura AGADAZI, en ouvrant les travaux de la rencontre, a invité les différents acteurs à s’investir d’avantage en vue de trouver des solutions idoines pour palier au manque de visibilité des actions menées par le secteur privé en général, et en particulier dans les filières fruits et légumes, dans l’espace UEMOA. Il a aussi émis le vœu que les marchés des filières fruits et légumes de l’UE soient ouverts sur les marchés américains.

Plusieurs panels, entre autres : le développement de filières compétitives et durables en Afrique de l’Ouest comme pilier économique pour les pays membres de l’UEMOA et les enjeux de l’accès au marché international ; Appui de l’Union Européenne aux secteurs Fruits et Légumes au Togo et en Afrique de l’Ouest à travers les fonds Intra-ACP… ; les normes volontaires privées : un moteur de modernisation et de développement et de durabilité des filières ? Exemple de GlobalGAP en Afrique de l’Ouest ; et les exigences de la grande distribution : qualité et sécurité des produits, à quelles conditions ? avec quelles stratégies ?…. vont meubler les assises.

Au terme des deux jours de travaux, les participants seront sensibilisés sur les changements du contexte réglementaire et commercial de la filière fruits et légumes ; les délégations de ces pays vont partager leurs expériences et analysent leurs besoins prioritaires en matière de renforcement des capacités et d’investissements au sein de leurs filières fruits et légumes respectives.

Il sera aussi identifié les facteurs clef de succès du développement de certaines chaines de valeurs de la filière fruits et légumes dans la sous-région. Les investissements prioritaires en termes de ressources humaines, d’infrastructures et d’équipements dans la sous-région sont identifiés et des pistes de partenariats techniques et financiers seront initiées.

La rencontre est organisée conjointement par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’hydraulique de la République Togolaise, le Secrétariat Général des Etats de l’Afrique Caraïbes et Pacifique (ACP) et le Comité de Liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique (COLEACP).