Le vice-président de la Banque Mondiale, Makhtar Diop a échangé avec le corps professoral et les étudiants du Centre d’Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA), financée par la Banque Mondiale. C’était en présence du ministre Nicoué BROOHM de l’enseignement supérieur et le président de l’Université de Lomé, professeur DodziKokoroko.

Cette rencontre a été suivie de la visite du chantier pour la construction de nouvelles infrastructures (poulaillers et salles d’expérimentation modernes) et la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment et des laboratoires spécialisées du Centre par le vice-président de la Banque Mondiale.

Le Centre d’Excellence Régional en Science Aviaire (CERSA) créé en 2014 compte parmi les dix-neuf centres d’excellences financé par la Banque Mondiale et est spécialisé dans la recherche et la formation de l’Université de Lomé.