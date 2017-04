Le groupe Ecobank a procédé à la présentation et au lancement officiel de sa toute nouvelle et téléchargeable application «Ecobank mobile» le jeudi, 06 avril 2017 à Lomé.

Cette nouvelle et unique application mobile pour 33 pays africains, dont le Togo, vise à favoriser l’inclusion financière à grande échelle et permettra désormais aux clients d’effectuer toute opération bancaire et d’avoir accès à tous les services de la banque panafricaine Ecobank. En plus de ces avantages, les clients gagnent en temps et en énergie vue qu’ils ne se déplaceront plus dorénavant ni ne perdront plus de temps à la banque pour quelque opération que ce soit.

Pour avoir accès à cette application, il faut d’abord disposer d’un Smartphone et d’une connexion internet. Après téléchargement et installation de l’application, cinq (5) minutes environ suffisent pour que l’utilisateur se crée un « compte Xpress Ecobank ». Ainsi, il peut, entre autres, transférer de l’argent, payer des factures en temps réel.

Le Directeur Général d’Ecobank, M. Mamady DIAKITE a déclaré que cette innovation s’inscrit dans la vision du groupe Ecobank d’apporter ce qu’il y a de mieux au monde à ses clients. Aussi, a-t-il ajouté que cette application mise sur pied pour réduire au maximum, voire supprimer l’utilisation de la liquidité, va révolution le monde bancaire.

Selon le Directeur de la banque des particuliers d’Ecobank, M. Messan KLOUVI, mieux servir les clients est la raison de cette innovation. Pour lui, la vente n’a jamais été plus facile et « Ecobank mobile », c’est voir la banque autrement.

Cette application est disponible sur «Google play » et sur «App store» et permet une disponibilité des services d’Ecobank 24 heures/24, 7jours/7.