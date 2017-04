L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a organisé le vendredi 07 Mars 2017 au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Campus Lomé, une journée de sensibilisation sur le thème : « Dépression, Parlons-en». Cette activité se situe dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Santé. La population a été informée sur la maladie «trouble mentale ».

Selon la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Mme Matshidiso Moeti, la dépression touche environ 332 millions de personnes dans le monde et près de 30 millions de personnes dans la région africaine. Cette maladie méconnue par la population, constitue la deuxième cause mondiale de mortalité chez les personnes âgées de 15-29ans, a-t-elle ajouté.

La dépression comme une maladie, est caractérisée par une tristesse persistant, une perte d’intérêt et une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes pendant deux semaines au moins. Les principales causes de la dépression sont : la perte d’un être cher, la précarité, le chômage… la dépression est guérissable et le traitement se fait dans les hôpitaux.