L’Association nationale Eau Vive Togo a organisé une conférence débat le vendredi 07 avril 2017 à la salle de conférence de la Direction Générale des travaux publics à Lomé. Cette conférence est axée sur le thème : « Problématique de la gestion des eaux usées au Togo : Contribution des organisations de la société civile », et se situe dans le cadre de la journée mondiale de l’eau célébrée le 22 mars passé.

La rencontre a regroupé une cinquantaine de participants issus de l’administration publique, des Organisations de la Société Civile (OSC) et des partenaires techniques et financiers intervenants dans le secteur de l’eau. Elle a permis d’informer et de faire prendre conscience à tous les acteurs, des enjeux et défis liés à la gestion des eaux usées.

Selon Mme Eugénie KODJOLO, Président de l’Association Eau Vive Togo, il s’est agit de susciter l’engagement permanant des OSC en faveur de l’amélioration des eaux et eaux usées, et la protection des ressources en eaux, en mobilisant les ressources pour accompagner les actions de l’Etat dans ce secteur. Les participants sont outillés pour sensibiliser les populations à adopter des comportements et des attitudes d’hygiène et d’assainissement, a-t-elle ajouté.

Notons que dans la plus part des pays africains ou en développement 90% des eaux usées ne sont pas traitées. Au Togo l’enquête QUIBB 2015, montre que le taux d’accès à l’eau potable est de 61,8%, et près de 40% de la population n’ont pas accès à l’eau potable. L’Association nationale Eau Vive Togo, dans sa politique propose la mise en place d’un centre de recueillement et de traitement des eaux usées.