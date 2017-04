Le comité technique spécialisé (CTS) de l’Union Africaine sur le transport, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l’énergie et le tourisme organise du 10 au 12 avril 2017 à Lomé, une conférence de haut niveau des pays membres, sur l’amélioration de la fourniture des services de recherche et sauvetage (SAR) en Afrique.

Ouverte par le ministre Nissao GNOFAM des infrastructures et des transports, la conférence a pour objectif d’aider les Etats de l’Union Africaine à développer des stratégies de résorption des insuffisances et contribuer à sauver des vies humaines en cas d’accident ou d’incident aérien.

Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la conclusion de la réunion du Groupe Régional Afrique Océan Indien de Planification qui s’est tenue à Yamoussoukoro en Côte d’Ivoire du 30 Novembre au 2 décembre 2015.

Selon le ministre Nissao GNOFAM, il s’agit de mettre en synergie les différentes expériences et compétences dans le but de sauver des vies humaines et de réduire les souffrances des victimes grâce à l’efficacité des opérations de recherche et sauvetage aéronautique et maritime.

Pour BERNARD Aliu, Président du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), il est nécessaire et important pour les états africains de participer directement à la fourniture de services de recherche et de sauvetage, donc au cours de cette rencontre, il s’agira de mutualiser les expériences, les différentes potentialités et savoir-faire pour relever les défis en la matière.