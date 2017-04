La Loterie Nationale Togolaise (LONATO) a procédé à la remise officielle d’une moto à M. Kossi NOGLO, gagnant d’un ticket ZEM, lors d’une cérémonie le mercredi 10 avril 2017 à Tsévié.

M. Kossi NOGLO, un maçon-carreleur de profession, a gagné cette moto au grattage des tickets ZEM. L’élu du jour a d’abord dit être heureux d’avoir gagné cette nouvelle moto neuve ; ensuite remercié la LONATO et a enfin invité la population de Zio à tenter sa chance.

Le responsable commercial de la LONATO, M. Magueda DADJO et le représentant du maire de Zio se sont tour à tour félicités pour cette initiative et ont invité la population de Zio et du reste du Togo à emboiter le pas à M. Kossi NOGLO.

Les tickets ZEM mis sur le marché depuis Janvier 2016, ont permis à de nombreux parieurs de remporter de nombreux lots en espèces et plusieurs dizaines de moto neuves, dont les frais de douanes, d’assurance et d’immatriculation sont entièrement pris en charge par la LONATO.

Comme cet heureux gagnant de moto à Tsévié, il en a également eu à Tabligbo, à Aného, à Amlamé, à Kara et à Dapaong.