Le Ministère de la Planification du Développement a organisé le vendredi 14 avril 2017, un atelier de validation national du rapport de l’étude diagnostique pour la mise en place du cadre institutionnel d’animation du nouveau système national de planification au CASEF à Lomé.

Cet atelier organisé par les différents acteurs de la planification prend en compte plusieurs aspects notamment la prospective, l’aménagement du territoire, la programmation et la budgétisation. L’objectif de cette rencontre est de doter le Togo d’un document cadre harmonisé et opérationnel de planification et de gestion efficace du développement.

Pour M. Djerkbary BAMBA, Directeur général de la Planification, ce nouveau système vise à harmoniser la politique de la planification nationale en vue de contribuer à la résolution des problèmes techniques répétitifs dans ce domaine.

Cet atelier a été ouvert par M. Etsri Homévor Secrétaire Général du ministère de la Planification du Développement, représentant le ministre dudit ministère.