Les fidèles chrétiens catholiques célèbrent de part le monde entier la mort et la résurrection de Jésus Christ le sauveur. Au Togo, plusieurs églises, dont l’église catholique ont observé cette célébration, à travers des messes, le dimanche 16 avril 2017.

A Lomé, nos équipes de reportages ont suivi ces traditionnelles messes à la paroisse sainte martyr de l’Ouganda et la paroisse Saint Esprit de Totsi. La lecture biblique principale est tirée du livre de saint Jean au chapitre 20 versets1 à 9.

Que ce soit sur la paroisse sainte martyr de l’Ouganda et Saint Esprit de Totsi, le message est le même. Les Célébrants, le père Albert SOLAHOE (martyr de l’Ouganda) et le Curé Arcille d’ALMEIDA (Totsi), ont rappelé aux fidèles que la mort et la résurrection du Christ a fait que l’humanité est passée de la mort à la vie (peut espérer la vie Éternelle). Jésus Christ a donc racheté le monde en acceptant passer par le processus de crucifixion sur la croix.

Les fidèles ont été exhortés à un renouvellement de vie, en changeant les comportements qui vont à l’encontre du premier commandement du Seigneur Jésus Christ (l’amour du prochain) en mettant leur foi en Jésus Christ ressuscité qui est le fruit du témoignage des apôtres.