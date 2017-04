L’Organisation des Jeunes pour le Développement de l’Environnement (OJDE) organise en collaboration avec le ministère en charge de l’environnement, un atelier de formation à l’endroit des jeunes, les 21 et 22 avril 2017 à Lomé.

Cette formation qui a pour thème : ’’ le rôle et l’engagement des jeunes au service de l’environnement’’ va permettre d’amener les jeunes à s’impliquer dans toute activité visant la protection du cadre de vie de l’homme.

Pour M. Maurice Johnson président de l’OJDE, cette séance de formation trouve son sens dans le fait qu’il ait trop d’insalubrité dans les villes. Il a souligné que le gouvernement n’avait pas besoin d’instauré la journée de la salubrité car entretenir notre environnement est une tâche quotidienne.

Soulemane Abdel Ganiou chef section préservation et lutte contre la pollution et nuisance à la direction de l’environnement salue cette initiative de conscientisation de la jeunesse. Pour lui La protection de l’environnement n’est plus la seule préoccupation du ministère en charge de l’environnement. Ce séminaire est une opportunité pour sensibiliser les jeunes sur les initiative et technologie appropriées par rapport à la protection de l’environnement. ‘Ce sera aussi le lieu de les instruire sur les opportunités de gestion des déchets’ a-t-il conclu.