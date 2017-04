En prélude a la célébration du 57eme anniversaire de l’indépendance du Togo, l’Union Musulman a organisé une prière sur toute l’étendu du territoire le vendredi 21 avril 2017. A Lomé cette prière s’est déroulée à la grande Mosquée centrale en présence des autorités politiques et religieuses.

Dans sa prédication, le président de l’Union Musulman du Togo Inoussa BOURAIMA a prié Allah le miséricordieux pour le repos des âmes des dignes fils et filles de la nation qui on verser leur sang pour que nous ayant notre liberté politique et économique.

Il a également prié pour la communauté musulmane et le peuple togolais tout entier et remercier Allah pour la réussite du sommet maritime et la signature de la charte de Lomé pour la sécurité maritime.