Dans le cadre de la célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance du Togo, le Ministère de la Communication, de la Culture, du Sport et de la Formation Civique a organisé le dimanche 23 avril 2017 à Lomé une course populaire à travers les artères de la capitale.

Cette course à laquelle les femmes et les hommes ont prit part a démarré à la grande poste de Lomé en passant par le boulevard du 13 janvier, la banque populaire, la place Anani SANTOS pour chuter au point de départ.

Chez les femmes, c’est mademoiselle LANBONI Ladi, élève en classe de 4ème qui a été la première à franchir la ligne d’arrivée, remportant ainsi une coupe avec une enveloppe de 75000 f CFA.

Du côté des hommes, l’enseignant volontaire monsieur KOMBATE Moipah de Dapaong a remporté le premier prix constituer d’un trophée et d’une enveloppe d’une valeur totale 75000 f CFA.

Les prix ont été remis aux vainqueurs de ce marathon par le directeur de cabinet du Ministre des sport, monsieur Frank MISSITE et le président national de la Fédération d’Athlétisme du Togo le général Boutoyi NABEDE qui a félicité les vainqueurs de cette course tout en adressant ses remerciements au chef de l’état SEM Faure Essozimna GNASSINGBE et le ministère en charge des sports pour cette initiative.