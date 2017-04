La célérité des services publics désormais une réalité dans l’administration au Togo grâce au e-gouvernement. Le Chef de l’Etat Faure GNASSINGBE a procédé à l’inauguration solennelle dudit projet le lundi 24 avril 2017 à Lomé. C’est dans le cadre des activités marquant la célébration des cinquante-sept ans d’indépendance du Togo.

En inaugurant le réseau e-gouvernement, le chef de l’Etat dote toute l’administration d’outils nécessaire pour sa modernisation. Ce projet lancé en 2014 et financé à hauteur de quinze milliards de francs CFA relie tous les services de l’administration à travers la fibre optique et l’internet à haut débit.

Selon la ministre Cina LAWSON en charge de l’économie numérique, c’est un réseau de 250 kilomètre de fibre optique déployé par l’entreprise chinoise Huawei Technologies et relie 560 bâtiments publics notamment les ministères, les institutions, les établissements publics d’enseignement secondaires à Lomé, les centres hospitaliers et plus de 450 bâtiments administratifs.

Pour monsieur Liu Yuxi, ambassadeur de chine au Togo dont le pays a financé le projet, l’aboutissement ce jour est un motif de satisfaction, il s’est réjoui des liens de coopération entre son pays et le Togo.

Après la coupure du ruban, le Chef de l’Etat et les officiels ont visité le centre des opérations. Une connexion haut-débit de 100 mégabits par seconde pour assurer la fluidité. La seconde phase du projet va consister à relier l’ensemble des bâtiments publics et le reste du pays.