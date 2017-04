Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique à officiellement reçu le trophée qui devra désormais servir de prix pour le Festival National des Danses traditionnelles, le mercredi 24 mars 2017 à Lomé.

Ce trophée entièrement conçu au Togo et qui n’a pas manqué d’esthétique, a été l’œuvre du jeune infographiste numérique togolais Ahatéfou Kangni Teko, après un appel à candidature lancé le lundi 20 février 2017 par le gouvernement togolais.

Après réception de plusieurs candidatures pour le même projet, celle du jeune infographiste a été retenue sur la base de quatre critères établis pour l’occasion notamment la disponibilité de la matière première sur le marché local.

Pour le Ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique, M. Guy Madjé Lorenzo, c’est à travers les danses traditionnelles et les contes que les africains véhiculent des valeurs morales et le FESNAD représente pour les togolais, l’unité dans la diversité. Le ministre Lorenzo a précisé qu’étant donné que les cultures se valent, les 12 finalistes recevront chacun le trophée retenu à la soirée apothéose du 26 avril 2017 au Palais des Congrès de Lomé.

FESNAD qui est à sa deuxième édition s’inscrit dans la célébration de l’accession du Togo à l’indépendance et vise à ériger une industrie culturelle pouvant prester même hors des frontières togolaises, ce que le Ministre Guy Madjé Lorenzo a appelé « la diplomatie culturelle ».