L’Office de Développement et des Œuvres Sociales (ODOS) de l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo en partenariat avec PMU InterLife Suède et la Fédération Nationale du Culte Vaudou et Traditionnel du Togo (FNCVTT) ont mené une double activité le lundi 24 avril 2017 à Bè.

Les adeptes du culte Vaudou ont procédé à la libation et prière sur le Togo à l’occasion de la fête de l’indépendance et sensibilisé leurs membres sur les pratiques néfastes de la tradition liées aux infections du VIH/SIDA.

Le président National des Vaudou, Hounongan Atchinon SOTORE 1er a salué l’initiative d’ODOS pour ses activités de sensibilisation des couvents sur les moyens de prévention contre le VIH/SIDA. Il a insisté sur la nécessité d’unir les forces pour lutter contre le Sida, un danger auquel nous sommes tous exposés.

Le Coordonnateur National d’ODOS, Roger GOEH-AKUE s’est félicité de l’acquisition parfaite des connaissances sur les différents moyens de protection contre le Sida et a réaffirmé l’accompagnement de sa structure pour des générations sans Sida.

Plusieurs acteurs nationaux et internationaux de lutte contre le Sida ont pris part à la séance de sensibilisation, dont le CNLS, et la coordinatrice suédoise d’Aide au Développement Madame Eva SKOG qui s’est réjouit des résultats des sensibilisations au sein des couvents.