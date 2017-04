Une mission économique belge et Luxembourg notamment de la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise Afrique Caraïbe Pacifique (CBL-ACP) séjourne au Togo pour deux jours.

Les travaux de cette mission ont été ouverts le mardi 25 avril 2017 à la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Togo (CCIT), par Mme Bernadette Essossimna LEGZIM-BALOUKI, Ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, du Togo. Elle avait à ses côtés son collègue, M. Gabriel IHOU, de l’Industrie et du Tourisme du Togo; Mme Cécile JODOGNE, Secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce Extérieur ; et le Président de la CCIT, Germain MEBA.

Cette mission composée d’une trentaine d’entreprises belges en quête de débouchés économiques au Togo est conduite par Mme Cécile JODOGNE.

Les secteurs essentiellement visés par la mission, sont les infrastructures, l’énergie, des télécommunications et conseil aux entreprises.

Selon la Secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce Extérieur, ‘’ ce déplacement est très important pour l’économie belge’’, dans ce sens que la Belgique est le 1er pays exportateur de biens vers le Togo, et représente 23% des exportations européennes en provenance du Togo.

Mme Bernadette LEGZIM-BALOUKI, à l’ouverture des travaux, s’est réjouit de cette mission Belgo-Luxembourgeoise tout en les invitant à investir au Togo, vu la stabilité et la croissance économique, ainsi que l’intense activité portuaire au Togo.

Notons que la mission conduite par Mme Cécile JODOGNE, Secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce Extérieur, Ministre de la Commission Communautaire Française, a été reçue par le Premier Ministre du Togo, S.E.M. Selon Komi KLASSOU.