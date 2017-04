www.republiquetogolaise.com c’est le portail officiel qui renseigne désormais sur les activités du chef de l’Etat, du gouvernement et des institutions de la République. Le site a été lancé par le ministère en charge de la Communication, le mardi 25 avril 2017 à Lomé.

« Le site www.republiquetogolaise.com a pour vocation d’informer suffisamment et en temps réel l’opinion, sur les activités quotidiennes et économiques, et la gestion publique de l’Etat. Ce site au-delà d’un canal d’informations institutionnelles a un contenu médias contrairement aux sites web des ministères et autres services de l’Etat » a déclaré M. Toba TANAMA, Directeur de l’Information et de la Communication à la Présidence de la République.

Afin de mieux informer la population, le site a été conçu avec un menu assez riche et diversifié qui donne accès à plusieurs informations à travers des fenêtres comme : « ACCUEIL, ACTUALITES, RESEAUX SOCIAUX, CONTACT ». Pour le ministre en charge de la communication M. Guy Madjé LORENZO, ce site reste une source fiable d’informations qui garantit le droit à l’information des citoyens.

La cérémonie de lancement a permis aux professionnels des médias et aux différents responsables des médias publics et privés de comprendre d’avantages les attributions et missions de ce nouveau site.

Plusieurs représentants de la HAAC et de l’OTM et des responsables des divers départements du ministère de la Communication, de la Culture des Sports et de la Formation Civique ont participé à la cérémonie.