Le chef de l’Etat, Faure Essozimna GNASSINGBE a décoré 357 personnalités, le mercredi 26 avril 2017 à l’occasion de la célébration, le jeudi 27 avril 2017, du 57ème anniversaire de l’indépendance du Togo. La cérémonie s’est déroulée sous la tente de l’hôtel Radisson Blu 2 Février.

Sur les 357 personnalités décorées, 2 ont été élevées au rang de Commandeurs de l’ordre du Mono. Il s’agit de Ministre Ouro Koura AGADAZI et du Commissaire général de l’OTR, ADEDJE Kodjo.

Le Ministre YARK Damehane, de la sécurité et de la protection civile et 16 autres personnalités ont été décorés Commandeurs de l’ordre national du Mérite; 4 ont été faites Commandeurs de l’Ordre Académique ; 97 Chevaliers de l’Ordre du Mono ; 41 officiers de l’Ordre du Mono.

Auparavant, le Premier Ministre, M. Selom KLASSOU, le Président de l’Assemblée nationale, M. Dama Dramani, le Ministre Esso Solitoki et le Président de la HAAC, M. Pitang TCHALLA ont procédé aux 1ères décorations avant l’arrivée du chef de l’Etat. Les distinctions honorifiques sont réservées aux hommes et femmes, civils, traditionnels et militaires pour leur dévouement à la cause nationale.