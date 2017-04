La deuxième édition du Festival National de Danse traditionnelle a connu son apothéose le mercredi 26 avril 17 au palais des congres de Lomé. C’était en présence du président de l’Assemblée Nationale Dama DRAMANI, du Ministre en charge de la culture M. Guy Madje LORENZO et des autres membres du gouvernement.

Cette rencontre festive et riche en couleurs, initiée par le Ministère de la Communication, de la Culture, de la Formation Civique et des Sports, en collaboration avec le conseil de l’entente et la fondation ASSAL a permis aux douze groupes de danse traditionnelle venue des cinq régions du Togo, de démontrer leurs savoirs faire artistique devant un publique venu nombreux pour la circonstance.

Pour le ministre en charge de la culture M. Guy Madje LORENZO, le FESNAD se veut un cadre où la diversité culturelle du terroir est célèbre. Il a également ajouté que la culture est le levier du développement.

A la fin du festival, tous les douze groupes ont reçu des trophées et des enveloppes d’un montant total de 400 mille FCFA. Le FESNAD est organisé chaque année dans le cadre de la célébration de l’indépendance du Togo.