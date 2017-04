L’Union des Forces de Changement (UFC), pour marquer la célébration du 57éme anniversaire de l’indépendance du Togo a rendu visite aux enfants de l’orphelinat « MAISON BETHANIE »le jeudi 27 avril 2017 à Lomé.

Le Président national de l’UFC monsieur Gilchrist OLYMPIO, accompagné des militants et sympathisants du parti, a fait dons de vivres et de non vivres aux enfants dudit orphelinat.

Ce geste composé des sacs de détergents, des pates alimentaires de l’huile, et des couches jetables va permettre à ces enfants de mieux vivre.

Pour le président national de l’UFC monsieur Gilchrist OLYMPIO, les orphelins font partie de notre société et L’Union des Forces de Changement serai toujours la a leurs cotés, car pour lui les enfants sont des chefs et des rois qu’il faut visiter avec des présents.

La directrice fondatrice de l’orphelinat « LA MAISON BETHANIE » sœur Victoire de jesus, a saisie cette opportunité pour remercie président national de l’UFC tout en faisant appel a d’autres bonnes volontés pour lui emboiter le pas.