La Cellule d’Etude Climatique (CEC) du département de la géographie de l’Université de Lomé a organisé le vendredi 28 avril 2017 à WASCAL (West African Science Service Center on Climat Change and Adapted Land Use) de l’Université de Lomé, une journée de sensibilisation et de réflexion sur les phénomènes de changements climatiques.

Cette rencontre est placée sous le thème : « Toute la littérature sur les grands défis environnementaux et les problèmes climatiques : que comprendre de la thématique ? ». Elle se situe dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Terre édition 2017.

Il s’est agit pour les organisateurs, d’informer et de sensibiliser les différents acteurs environnementalistes, notamment les associations sœurs de la CEC, sur les différents phénomènes de changement climatiques, afin de les amener à s’investir plus dans la protection de l’environnement et la prévention des phénomènes tels que les dégradations des terres, les inondations, la sécheresse et les effets de changements climatiques.

Plusieurs communications dont : technique de conservation de la biodiversité au Togo dans un contexte de changement climatique (présentée par Prof. Kouami KOKOU, directeur de WASCAL-Togo); rôle de la BOAD dans la lutte contre les changements climatiques ; rôle de l’océan dans le changement climatique ; et technique d’éducation de la population sur la thématique des changements climatiques ont été au programme de cette journée.

Cette rencontre a été organisée en partenariat avec la Banque Atlantique et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).