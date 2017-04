Le Ministère de la Planification du Développement en collaboration avec l’Institut National de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) à procédé le vendredi 28 avril 2017 à Lomé au lancement officiel du premier Recensement General des Entreprises (RGE) au Togo.

L’objectif de ce recensement est de disposer d’un système d’informations statistique actualisé sur les entreprises des secteurs formel et informel sur l’ensemble du territoire national et entre autres de base de sondage pour les enquêtes sectorielles.

La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre Gilbert BAWARA, de la Fonction Publique, du Travail et des Reformes Administratives, entouré de l’Ambassadeur de l’UE au Togo Nicolas Berlanga MARTINEZ et du directeur de l’Institut National de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques, M. Kokou Yao N’GUISSAN.

Le recouvrement général des entreprises couvre tout le territoire national et cible toutes les unités économiques du secteur formel et informel géographiquement localisés.