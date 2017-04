Le Ministre André JOHNSON de l’Environnement et des Ressources Forestières a, dans le cadre du Projet Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT) procédé à la remise des infrastructures de désenclavement ; d’adduction d’eau potable ; des lampadaires solaires et des caniveaux le vendredi 28 avril 2017 à la communauté à ADZRAKPO.

Ces infrastructures sociocommunautaires permettront aux populations du canton d’Adzakpa dans la zone d’Agotimé-Sud dans l’Agou de vaquer librement à leurs activités socio-économiques.

Selon le Docteur HOUNKPE Koffi, chef projet PGICT à la Banque Mondiale, l’ouvrage estimée à environ 146 millions de francs CFA composé d’adduction d’eau potable, d’une piste rurale de 8 km réhabilitée ; de deux ponts ; des caniveaux et des lampadaires solaires, permettra aux populations du canton d’Adzakpa dans la zone d’Agotimé-Sud dans l’Agou d’améliorer leurs activités socio-économiques.

Pour le ministre André JOHNSON, la réalisation de ces travaux s’inscrit dans le cadre du mandat social du Chef de l’Etat.