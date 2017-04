La formation des fonctionnaires des Assemblées Nationales du Togo et du Bénin a prit fin le samedi 29 avril 2017 a Lomé par une remise d’attestation.

Cette formation initié par l’université Senghor d’ Alexandrie et l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie a pour but de renforcer les compétences et les connaissances des personnels des Assemblées Nationales des deux pays sur l’administration et l’organisation du travail parlementaire.

Les différents panels de communication ont permis d’échanger sur le mode parlementaire, le système institutionnel et politique, de même que les méthodes techniques adéquates pour la réussite des activés parlementaires.

Le président de l’Assemblée Nationale Dama DRAMANI, se félicite de la tenue de cette formation tout en remerciant les initiateurs. Il a également invité les participants à une meilleure mise en pratique des connaissances acquises.