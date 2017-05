Le ministère de la planification et du développement organise du 2 au 11 mai 2017 à Lomé, un atelier sur la revue des portefeuilles de projets et programmes de développement financé sur ressources externes.

Cette session a pour objectif de renforcer l’efficacité de l’aide au développement en vue d’avoir des retombées encore plus significatives sur la situation économique et sociale du pays.

Selon M. AWADE Essobozou, directeur général au ministère de la planification et du développement, les différents ministères à l’issue des travaux, présenteront les projets et programmes en cours d’exécution pour mener une appréciation sur les avancées, les défis et déterminer les modalités d’absorption des fonds alloués à ces projets pour lutter efficacement contre la pauvreté au Togo.

Les conclusions de cette revue des portefeuilles des projets et programmes seront prises en compte dans la formulation du plan national de développement (PND), 2018-2022 en cours d’élaboration.