L’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo (EEPT), tient du mercredi 3 au dimanche 7 mai 2017, son 73eme synode. L’événement a été remis dans les mains de Dieu par un culte d’ouverture qui a été célébré le mercredi 3 mai 2017 à la paroisse de l’EEPT Nyekonakpoe.

«Je m’engage à me lever pour fructifier mes talents», c’est autour de ce thème que les dirigeants et les fideles de ladite église vont réfléchir pendant cinq jours. Il sera présenté le rapport annuel du comité synodal; les plénières des travaux en commission et l’élection du presbytre exécutif seront au centre des discussions.

Le pasteur Paul Mensa Sename AVINOU, modérateur de la paroisse EEPT Nyekonakpoe dans sa prédication tirée d’Ecclésiaste 5, versets 3 à 4, a invité les fidèles à être responsable vis-à-vis de Dieu et de l’église, car selon ce passage biblique «mieux vaut ne pas faire un vœu à Dieu que d’en faire et ne pas l’accomplir».