La coopérative d’Epargne et de Crédit des Enseignants du Togo (COOPEC-ET) a officiellement lancé ses activités, le mercredi 03 mai 2017 au lycée scientifique de Lomé.

La COOPEC-ET a pour objectif de favoriser les meilleures conditions de vie et de travail des enseignants à travers plusieurs offres de service.

Cette cérémonie a été une occasion d’expliquer aux adhérents les avantages que leur offre cette coopérative. Il a été aussi question de recueillir l’avis des uns et des autres pour améliorer les dispositions d’adhésion et des différents services notamment l’épargne-retraite.

Pour le président du conseil d’administration de la coopérative, Dr. Eyana KPEMISSI AMANA, cette rencontre marque le début des activités de la coopérative, et le lancement d’une série de sensibilisations à travers toutes les préfectures du Togo.

Peuvent être membre de la COOPEC-ET, les enseignants, les personnels administratifs en poste du Ministre des Enseignants Primaire et Secondaire et celui du Ministère en charge de la Formation Professionnelle, le personnel assimilé et les retraités.

La Coopérative d’Epargne et de Crédit des Enseignants du Togo a été créée sur initiative des enseignants du Togo le 22 décembre 2014.