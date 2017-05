Le Comité Consultatif des Partenariats Public-Privé (CO-PPP) de l’Unité Régionale de Développement de Projets en Partenariat Public-Privé (URDPPP) de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), a tenu sa 5ème réunion le jeudi 04 mai 2017 au siège la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à Lomé. Les travaux de la rencontre ont été présidés par, M. Bassary TOURE, Vice-président de la BOAD.

Les membres de ce comité ont à cette assise échangé essentiellement sur le compte rendu de la Commission de l’UEMOA, l’état d’avancement de la stratégie et du texte communautaire sur les Partenariats Public-Privé (PPP), le projet de texte communautaire portant organisation et fonctionnement de l’URDPPP, le point des évolutions notables des PPP dans les pays de l’UEMOA, et le projet de texte définissant les modalités institutionnelLes et opérationnelles de mise en œuvre des projets PPP régionaux.

Le Vice-Président de la BOAD, M. Bassary TOURE, ouvrant les travaux, a indiqué que la réussite des PPP dépend en grande partie du niveau de connaissance de l’URDPPP par les Etats. Il a invité les membres du comité à s’investir plus dans cet instrument afin de permettre aux différents Etats membres d’être en mesure de négocier des contrats équilibrés avec les partenaires privés.

Le financement de projets via des PPP est aujourd’hui perçu dans l’Union comme un assemblage contractuel permettant de réaliser rapidement des infrastructures, à l’aide de financements apportés majoritairement par le secteur privé.

L’Unité Régionale de Développement de Projets en Partenariat Public-Privé a été créée sur instruction de la Conférence des Chefs d’Etat de l’UEMOA le 06 juin 2012 à Lomé. Elle a pour missions de contribuer à l’émergence d’un marché des PPP dans l’espace UEMOA, d’appuyer les Etats en matière des PPP, de fédérer des partenaires pour la mise en place des projets en mode PPP, et d’appuyer la mise en place de mécanisme de facilitation de financement et de garanties pour les projets PPP.