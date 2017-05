Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale (MSPS) et l’ONG Entraide Médicale Internationale(EMI) ont signé une convention de contractualisation de la gestion du Centre Hospitalier Préfectoral de Blitta et le Centre Hospitalier Régional d’Atakpamé le vendredi 5 mai 2017 a Lomé.

Cette convention signée respectivement par le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, le professeur Moustafa MIJIYAWA et le directeur des opérations Afrique de l’ouest de l’ONG EMI, docteur Rafael KLUENDER qui fixe les modalités du partenariat entre le MSPS et EMI, a pour objectif d’améliorer la performance des services médicaux des deux hôpitaux en mettant en place une gestion hospitalière efficace.

La phase pilote de ce projet vise à augmenter le taux de fréquentation des services des deux hôpitaux et un transfert de compétence en gestion hospitalière de l’ONG EMI aux équipes administratives.

Le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, le professeur Moustafa MIJIYAWA a saisi cette occasion pour rappeler les bienfaits de cette collaboration tout en mettant l’accent sur l’amélioration de la gestion au sein des structures sanitaires.

A terme, ce projet va contribuer à l’amélioration de la santé des populations ciblées par les deux hôpitaux.