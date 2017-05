Le Togo vient de bénéficier d’une solution logicielle intégrée de gestion des fichiers locaux et nationaux du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM-OHADA). La remise officielle de ce logiciel au Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, M. PIUS AGBETOMEY, le vendredi 5 mai 2017 à Lomé, permettra d’améliorer le climat des affaires dans l’espace OHADA.

Ce logiciel de gestion des fichiers locaux et nationaux du RCCM a pour objectif de garantir la sécurité, la célérité et la transparence dans le climat des affaires. Il permettra également aux opérateurs économiques et aux juristes de disposer en temps réel de données enregistrées.

Pour Maitre AYATE Kossi, Greffier chargé du RCCM au Togo, cette solution est conçue en tenant compte des dispositions de plusieurs actes uniformes. Et pour les juristes lorsqu’une décision est rendue elle doit être transcrite au Registre du Commerce pour pouvoir renseigner la situation exacte de la personne débitrice en la matière. Au niveau national cela permettra de centraliser les immatriculations tenues par le registre.

De son côté, le Professeur Dorothée Cossi SOSSA, secrétaire permanent de l’OHADA, a déclaré que M. AYATE a joué un rôle déterminant dans la conception du logiciel. Pour lui, le Togo est désormais le premier pays parmi les 17 de l’espace OHADA à bénéficier de ce logiciel. Et il était donc impératif que nous commencions par le Togo car c’est lui qui nous a donné le logiciel. Et nous sommes sûrs que si jamais des difficultés subsistaient dans le fonctionnement du logiciel solution nous aurons un retour satisfaisant.

Le Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, M. PIUS AGBETOMEY, en réceptionnant le logiciel a salué l’initiative et a promis que le Togo donnera le bon exemple par une mise en œuvre efficiente et performante de la gestion du registre du commerce. Il a également souligné que si des bugs survenaient alors il faudrait les signaler en vue d’une correction pour rendre le logiciel plus performant.