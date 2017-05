Le Club Santé Plus a organisé une opération de salubrité le samedi 6 mai 2017, dans l’enceinte du Lycée Technique d’Adidogomé à Lomé.

Il s’est agit pour le club de répondre à la politique du gouvernement qui consiste à un Togo propre chaque 1er samedi du mois.

Pour le Vice-président du Club, M. Djéri ASSOH, le lycée technique a été choisi pour le fait qu’il sert de cadre pour les différentes activités sportives du club. Il a invité toute la population, les associations et organisations à observer cette initiative du gouvernement togolais, car pour lui rendre son environnement saint contribue beaucoup à la prévention des maladies liées à l’environnement mal saint.

Le Club Santé Plus existe depuis plus de 18 ans et œuvre dans la promotion de toute activité liée à la sauvegarde d’une bonne santé humanitaire et environnementale au Togo.