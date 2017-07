Les cérémonies de purification du Togo ont démarré sur toute l’étendue du territoire national avec les prêtres traditionnels. Les prières, libations et invocation des ancêtres pour le pardon et la purification se sont déroulées le jeudi 6 juillet 2017 dans les préfectures d’Agoè nyivé et du golfe. C’était en présence de la présidente du HCRRUN, du Préfet du Golfe et du Président de la Délégation de la Commune de Lomé, des autorités politiques, administratives, militaires et d’une nombreuse foule venue pour la circonstance.

A Agoè Nyivé la cérémonie a eu lieu sur la nationale n1 au carrefour en face du stade de la Jeunesse Club Agoè (JCA), où les prêtres traditionnels ont invoqué les forces divines. Selon les vœux de l’oracle, les prêtres et prêtresses ont d’abord procédé à la libation qui a consisté à donner de l’eau, des boissons sucrées et fortes aux ancêtres en vue de conjurer les esprits maléfiques .Ils ont également immolé un bélier, deux poussins et deux pigeons blancs pour apaiser les ancêtres.

La même cérémonie de purification dans le canton de Bè, s’est déroulée sur les rives de la lagune où après l’immolation d’un coq et d’un bélier blancs suivie des libations ont permis de demander pardon aux ancêtres pour le sang indûment versé et pour le repos des âmes des victimes en vue d’accompagner spirituellement le processus de réconciliation, a déclaré le prêtre Afan TOBOCO Azui. De l’eau bénite provenant de la forêt sacrée de Bè a été aspergée sur toute la foule et les autorités présentes

Précédant tout ceci, cinq prêtres des couvents traditionnels de Bè ont interprété l’oracle GOUDA-GBOLOSSOU qui met en garde les togolais contre les rivalités nuisibles, les transgressions des lois naturelles, sociales et divines. Les prêtres qui continuent de conjurer le mal, invitent le gouvernement à perpétuer de telles cérémonies pour pérenniser la paix au Togo.