Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, organise les 06 et 07 juillet 2017 à Lomé, un atelier de lancement du processus d’élaboration du schéma directeur de la formation professionnelle duale au Togo.

Cet outil de lutte contre le chômage et le sous-emploi a été officiellement lancé à l’ouverture de cette rencontre le jeudi 6 juillet 2017 à Lomé, par le Ministre en charge de la formation professionnelle, M. George Kuami AIDAM.

Ce schéma directeur devrait permettre une adéquation entre la formation et les exigences du marché de travail.

Le Ministre George Kuami AIDAM, à l’ouverture de l’atelier, a indiqué que l’élaboration de cet instrument viendra booster les nombreuses reformes entreprises par le ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Pour l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Togo, M. Christoph SANDERS, il s’agit de relever le défi de la formation duale en l’étendant sur d’autres villes comme Atakpamé, Kara et Dapaong.

Trois villes pilotes notamment Tsévié, Kpalimé et Sokodé expérimentent déjà la formation professionnelle duale avec l’appui de la République Fédérale d’Allemagne.

L’élaboration du schéma directeur de la réforme de la formation professionnelle au Togo s’inscrit dans le cadre du projet contribution à l’élaboration de la stratégie nationale de développement de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au Togo.

La formation duale est un système dédié aux jeunes voulant se faire former dans le domaine professionnelle et de l’apprentissage. Elle vise à outiller les apprenants des techniques théoriques et pratiques conduisant ainsi à leur insertion sur le marché de l’emploi.

L’initiative bénéficie de l’appui de la GIZ à travers la Coopération Allemande au Togo.