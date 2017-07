Le comité de pilotage du projet Préparation à la REDD+ (Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts) au Togo, a organisé le vendredi 07 juillet 2017 à Lomé, un atelier d’échanges sur l’état d’avancement du projet de soutien à la préparation à la REDD+ au Togo.

Cette rencontre a réuni les membres de ce comité et une mission de suivi et d’appui de la Banque Mondiale à Lomé et les différents acteurs nationaux du projet REDD+ au Togo en vue de réfléchir sur la mise en œuvre des recommandations de la première réunion du 23 février 2017 et échanger en suite sur l’état d’avancement du processus notamment sur les principaux acquis, les difficultés rencontré, les forces et faiblesse ainsi que sur les perspectives.

Pour le Ministre de l’Environnement André JOHNSON, également Président du comité national du REDD+, le processus présente des opportunités pour le Togo. Il a remercié tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Togo dans sa recherche de solutions aux problèmes liés à l’environnement.

Pour une meilleure implication de tout le Togo dans le processus REDD+, la coordination nationale a installé des commissions dans les 35 préfectures du Togo.